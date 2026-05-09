Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki kardeş arasındaki tartışma ölümle bitti. Yaşlı anne ve babasıyla aynı evi paylaşan Cihan Almaz, Almanya'dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. ile yaşanan arbede sonucunda hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ AĞABEY İHBAR ETTİ

Emniyet ekiplerinin aktardığına göre, kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. İddiaya göre ağabeyi tarafından darp edilen Cihan Almaz ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli S.A. durumu bizzat yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Almaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ADLİ SÜREÇ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

Hayatını kaybeden Cihan Almaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze daha sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Cinayet şüphelisi S.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aile içi şiddet ve yurt dışı ziyaretleri sırasında tırmanan bu tür trajik anlaşmazlıklar, Alanya gibi yoğun gurbetçi nüfusuna sahip bölgelerde de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, aile içi uyuşmazlıkların trajik boyutlara ulaşmadan çözülebilmesi adına psikososyal destek mekanizmalarının zamanında devreye girmesinin önemini vurguluyor.