Alanya'nın eğlence turizminin simge mekanlarından biri olan Club Summer Garden, yaz sezonu boyunca düzenlediği uluslararası organizasyonlarla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden binlerce eğlence tutkununu ağırlayan mekân, bu kez Avrupa'nın sevilen DJ'lerinden DJ Double E'yi ağırladı.

Elektronik müzik ve house tarzındaki güçlü performanslarıyla tanınan DJ Double E, gece boyunca çaldığı enerjik setlerle dans pistini bir an olsun boş bırakmadı. Müzikseverler, ritmi yüksek parçalar eşliğinde saatler boyunca eğlenirken, sahne performansı büyük alkış aldı.

Gecenin temposu hiç düşmedi

DJ Double E'nin performansı, Club Summer Garden'ın gelişmiş ses sistemi, etkileyici ışık gösterileri, lazer efektleri ve görsel sahne şovlarıyla birleşince ortaya festival atmosferini aratmayan görüntüler çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede eğlence sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler aynı dans pistinde buluşurken, Alanya'nın çok kültürlü turizm yapısı geceye renk kattı. Katılımcılar cep telefonlarıyla performansı kaydederek bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yaz boyunca uluslararası isimler sahnede

2026 yaz sezonunda birbirinden ünlü DJ'leri ağırlayan Club Summer Garden, hazırladığı programlarla Alanya gece hayatına yön vermeyi sürdürüyor. Her hafta farklı konseptlerde düzenlenen etkinliklerde sahne alan DJ Double E de dinamik performansı ve zengin müzik repertuvarıyla sezonun en çok ilgi gören isimlerinden biri olmayı başardı.

Alanya gece turizmine katkı sağlıyor

Uluslararası sanatçıların ağırlandığı organizasyonlar sayesinde Club Summer Garden, yalnızca eğlence sektörüne değil, Alanya'nın gece turizmi ve tanıtımına da önemli katkı sunuyor. Yaz sezonu boyunca düzenlenen etkinliklerin hem yerli hem de yabancı turistlerden yoğun ilgi görmesi, kentin turizm çeşitliliğini güçlendirirken Alanya'yı Akdeniz'in en önemli eğlence destinasyonlarından biri olarak öne çıkarmaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)