Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını korumayı hedefleyen "Geleceğe Miras" Projesi kapsamında Alanya'nın önemli arkeolojik değerlerinden biri olan Syedra Antik Kenti'nde yürütülen restorasyon çalışmaları meyvesini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milattan sonra 5-6'ncı yüzyıla tarihlenen antik zeytinyağı işliğinin restorasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Antik üretim teknolojisi yeniden hayat buldu

Restorasyon çalışmaları kapsamında antik dönemin zeytinyağı üretim sistemini oluşturan ezme taşları, pres mekanizması ve sıvı ayrıştırma bölümleri özgün mimarisi korunarak yeniden ayağa kaldırıldı.

Bakan Ersoy, çalışmanın yalnızca tarihi bir yapının onarılması anlamına gelmediğini, aynı zamanda Anadolu'nun binlerce yıllık üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Syedra Antik Kenti'nde yürüttüğümüz çalışmalarla, MS 5-6'ncı yüzyıla tarihlenen zeytinyağı işliğinin restorasyonunu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdık. Ezme taşları, pres sistemi ve sıvı ayrıştırma bölmeleriyle Antik Çağ'ın zeytinyağı üretim teknolojisini bütüncül şekilde yansıtan bu önemli yapı, üretim kültürümüzün binlerce yıllık izlerini günümüze taşıyor."

Kültürel mirasa önemli katkı

Alanya'nın doğusunda yer alan Syedra Antik Kenti, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşan yapılarıyla bölgenin en önemli kültürel miras alanları arasında gösteriliyor. Tamamlanan restorasyon sayesinde ziyaretçiler, antik dönemde zeytinyağının nasıl üretildiğini yerinde görebilecek ve dönemin üretim teknolojisini daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Yetkililer, "Geleceğe Miras" Projesi kapsamında Syedra Antik Kenti'nde restorasyon ve koruma çalışmalarının farklı yapılarda da sürdürüleceğini belirtti. Projenin, hem tarihi mirasın korunmasına hem de Alanya'nın kültür turizmi potansiyelinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.