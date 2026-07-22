TOPLANTIDA, otellerde yaygınlaşan çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin enerji maliyetlerini düşürürken karbon emisyonunun azaltılmasına ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Öz tüketim amaçlı GES yatırımlarının enerji ithalatını azaltarak ülke ekonomisine destek verdiği, elektrik altyapısı üzerindeki yükü hafiflettiği ifade edildi.

YEŞİL TURİZM ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK

ALTİD, sürdürülebilir turizmin yalnızca çevrenin korunmasını değil; doğal kaynakların verimli kullanılmasını, yerel ekonominin desteklenmesini ve sosyal sorumluluk anlayışının güçlendirilmesini de kapsadığını belirtti. Yeşil turizm uygulamalarının sektörün geleceği için stratejik önem taşıdığı ifade edildi.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE SGK PRİM DESTEĞİ 12 AYA YAYILMALI

Toplantıda, konaklama sektörüne sağlanan SGK prim desteğinin yalnızca mayıs-aralık dönemini kapsamasının yetersiz olduğu belirtilerek, istihdamın korunması, kayıtlı çalışmanın teşvik edilmesi ve işletmeler üzerindeki mali yükün azaltılması amacıyla desteğin 12 ay boyunca uygulanması gerektiği vurgulandı.

HALK PLAJLARINDA ÇADIR VE KARAVAN TURİZMİ GELİŞİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından halk plajlarında hayata geçirilen çadır ve karavan kamp alanlarının alternatif turizm çeşitliliğine katkı sunduğu değerlendirildi. Bu modelin doğa dostu turizmi desteklediği belirtilirken, mevcut konaklama işletmeleriyle uyumlu şekilde planlanmasının önemine dikkat çekildi.

TEMİZ SAHİLLER ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

ALTİD, temiz çevre ve temiz sahillerin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Düzenli temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten dernek, kalıcı başarının vatandaşların çevre bilinciyle mümkün olacağını ifade ederek çevrenin temiz tutulması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. ALTİD Başkanı Cem Özcan ise sürdürülebilir turizmin sektörün geleceğinin temelini oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: "Turizmin geleceği; doğayı koruyan, kaynakları verimli kullanan ve toplumsal sorumluluğu önceleyen bir anlayışla şekillenecektir. Temiz çevre, temiz sahiller ve sürdürülebilir enerji yatırımları hem sektörümüz hem de kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Yeşil turizm artık bir tercih değil, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın temel şartıdır. ALTİD olarak sürdürülebilir turizm hedefi doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ALTİD/BÜLTEN