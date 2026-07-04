Avrupa otomotiv yan sanayisinin köklü şirketlerinden Continental, iş modelinde tarihi bir sadeleşmeye gidiyor. Şirket, endüstriyel çözümler sunan ContiTech birimini 4 milyar Euro karşılığında özel sermaye şirketi Lone Star'a devretme kararı aldı. Bu satışın tamamlanmasıyla birlikte DAX endeksinde işlem gören dev üretici, tarihinde ilk kez sadece lastik üretimine yönelecek.

Yönetim kurulundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu devir işleminden net yükümlülükler ile emeklilik taahhütleri düşüldüğünde şirketin kasasına 3.1 milyar Euro net nakit girecek. Elde edilecek bu gelirin öncelikle mevcut finansal borçların azaltılmasında kullanılması planlanıyor. Geriye kalan yaklaşık 2.5 milyar Euro'luk devasa tutar ise hisse geri alımı veya özel temettü dağıtımı yöntemlerinin kombinasyonuyla doğrudan hissedarlara aktarılacak.

CONTITECH NEDEN SATILDI?

Madencilik, inşaat ve enerji sektörlerine konveyör bantlar ile hava süspansiyonları üreten ContiTech, son dönemde daralan küresel talep yüzünden yoğun maliyet baskısı altındaydı. Birim, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla daha önce dünya çapında 3.000 kişilik istihdam kesintisine gitmiş ve yıllık 150 milyon Euro tasarruf hedefi belirlemişti. Yeni alıcı Lone Star ise bu küresel endüstriyel altyapının bağımsız bir iş modeliyle yüksek büyüme potansiyeli taşıdığını bildirdi.

AVRUPA OTOMOTİVİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

Elektrikli araçlara geçiş süreci ve artan maliyet baskıları, Avrupa merkezli üreticileri temel yetkinliklerine dönmeye zorluyor. Daha önce otomotiv bileşenleri, fren ve sensör sistemlerini Aumovio adıyla ayırarak borsaya kote eden Continental'in bu son adımı, sektördeki yeniden yapılanma trendinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirket yönetimi, bu kararlı odaklanma stratejisi sayesinde küresel rekabetteki kurumsal esnekliğini ve operasyonel kârlılığını artırmayı hedefliyor.