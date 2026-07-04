İngiltere'de yaşayan Phoenix McPike, Yunanistan'da geçirdiği tatil sırasında yüzünde aniden gelişen ciddi bir enfeksiyon nedeniyle dokuz gün boyunca hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Sözcü'nün aktardığına göre, tatilin henüz ikinci gününde sol gözünün altında beliren küçük bir şişlik, kısa sürede tüm yüzüne ve vücudunun üst kısmına yayılarak tehlikeli bir boyuta ulaştı.

Başlangıçta durumu güneş yanığı veya yorgunluk olarak değerlendiren McPike, ertesi sabah uyandığında sol gözünün tamamen kapandığını fark etti. Otel personelinin yönlendirmesiyle önce bir eczaneye, ardından da bölgedeki bir hastaneye başvurdu. Doktorlar ilk aşamada rahatsızlığın alerjik bir reaksiyon ya da sivrisinek ısırığı olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

ENFEKSİYON GÖĞÜS BÖLGESİNE KADAR YAYILDI

Uygulanan ilk tedavilerin yetersiz kalması üzerine enfeksiyon hızla ilerlemeye devam etti. Yapılan detaylı muayenelerde, enfeksiyonun sadece göz çevresiyle sınırlı kalmayıp yanak, çene, kulak, dudak, sinüsler ve lenf düğümlerinden göğüs bölgesine kadar indiği tespit edildi. Sağlık durumunun uçuş için risk teşkil etmesi sebebiyle doktorlar tarafından genç kadına seyahat izni verilmedi.

NEDENİ BELİRSİZ VAKALARDA ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan McPike'ın güvenle ülkesine döndüğü bildirilirken, enfeksiyonun kesin kaynağı belirlenemedi. Sosyal medyadaki takma kirpik iddiaları ise hastanede yapılan incelemelerle çürütüldü. Tıp uzmanları, yurt dışı seyahatlerinde karşılaşılan ve hızla yayılan bu tür yumuşak doku enfeksiyonlarında erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle sıcak iklimlerde böcek ısırıkları veya küçük cilt tahrişlerinin, lenf bezlerine ulaşan ciddi sağlık sorunlarına dönüşebileceği belirtiliyor.