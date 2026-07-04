Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, dikkat çeken bir doğa olayını beraberinde getirdi. Aktarılan bilgilere göre, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolunu birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin metrelik güzergahta çok sayıda yavru kurbağa ortaya çıktı.

Yağmurun ardından yüzeye çıkan kurbağalar, özellikle Sivas-Erzincan ve Hafik-Doğanşar kara yollarında belirgin bir yoğunluk oluşturdu. Güzergah üzerinde ilerleyen sürücüler, yolları kaplayan küçük canlıları fark ederek durumu inceledi.

SÜRÜCÜLER ÇEKİRGE SANDI

Bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna da ulaşan yavru kurbağalar, yakıt almaya gelen vatandaşların dikkatinden kaçmadı. İstasyona aracıyla gelen Lütfullah Şeker isimli sürücü, zemindeki hareketliliği ilk başta çekirge sürüsü sandığını ifade etti. Karşılaştığı manzarayı anlatan Şeker, hayatında daha önce bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusu grubunu bir arada görmediğini ve duymadığını dile getirdi.

YAĞMUR SONRASI KURBAĞA GÖÇÜ NEDEN OLUR?

Biyolojik döngünün bir parçası olarak, şiddetli yağışların ardından yavru kurbağaların toplu halde karaya çıkması doğal bir dağılım süreci olarak biliniyor. Tatlı sularda gelişimini tamamlayan yavrular, yağmurun sağladığı yüksek nem oranı sayesinde derilerinde kuruma tehlikesi yaşamadan güvenle yeni yaşam alanlarına göç edebiliyor.