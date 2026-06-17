Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sosyal medyaya yansıyan kural ihlali görüntüleri üzerine harekete geçerek Dim Çayı güzergahında denetim gerçekleştirdi. Kestel Mahallesi sınırları içerisinde yapılan incelemelerde, yol güvenliğini hiçe sayan tur araçları durduruldu.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, araç dışında ve ayakta yolcu taşıyarak trafiği açıkça tehlikeye attığı tespit edilen 7 safari aracına yasal işlem uygulandı. Ekipler, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında söz konusu araçlara toplam 70 bin lira idari para cezası kesti.

SAFARİ TURLARINDA GÜVENLİK NASIL SAĞLANIYOR?

Turizm sezonu boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği safari aktivitelerinde can güvenliği öncelikli konular arasında yer alıyor. Jandarma birimlerinin, Dim Çayı gibi popüler turistik rotalarda benzer kural ihlallerini önlemek ve trafik akışını güvence altına almak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceği ifade ediliyor.