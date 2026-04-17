Okul saldırıları sonrası gündem değişti. Çocukların işlediği bazı suçlarda ailelere de sorumluluk getirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde artan okul saldırılarının ardından çocuk suçlarıyla ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu açıkladı. Gürlek, özellikle şiddet içeren suçlarda ailelerin denetim sorumluluğunun daha net tanımlanacağını söyledi.

AİLELERE YENİ SORUMLULUK GÜNDEMDE

Bakan Gürlek, çocukların işlediği suçların sadece faille sınırlı kalmayacağını belirterek, ailelerin de sürece dahil edilebileceğini açıkladı. Gürlek, “Denetim ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ailelerin, çocukların işlediği bazı suçlardan sorumlu tutulması gündeme gelebilir” dedi.

Özellikle şiddet ve adam öldürme gibi ağır suçlar için bu yaklaşımın değerlendirildiği belirtiliyor. Bu düzenleme hayata geçerse, ailelerin hukuki sorumluluğu daha geniş kapsamlı hale gelecek.

SİLAH MUHAFAZASINA YENİ DÜZENLEME

Bakanlık ayrıca evde bulunan ruhsatlı silahlarla ilgili de yeni adımlar planlıyor. Gürlek, silahların çocukların erişemeyeceği şekilde saklanmasının zorunlu hale getirilmesi için çalışma yapıldığını ifade etti.

Bu kurala uyulmaması ve bir suç işlenmesi halinde, silah ruhsat sahibine de cezai sorumluluk getirilebileceği belirtiliyor.

OKULLARDA İŞLENEN SUÇLAR İÇİN AĞIRLAŞTIRMA

Yeni düzenleme kapsamında okul ve benzeri alanlarda işlenen cinayetlerin de daha ağır cezalarla değerlendirilmesi planlanıyor. Bu tür suçların, “nitelikli adam öldürme” kapsamında ele alınması gündemde.

ŞİDDET İÇERİKLERİNE YENİ DENETİM

Gürlek, televizyon ve dijital platformlardaki şiddet içeriklerine de dikkat çekti. Şiddeti özendiren programlar ve yayınlar için yeni cezai düzenlemelerin yapılabileceğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya üzerinden yayılan ve suç davranışlarını teşvik eden içeriklere yönelik yeni denetim mekanizmalarının devreye alınacağı ifade edildi.

VATANDAŞI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Gündeme gelen düzenlemeler, özellikle çocuk sahibi aileler için doğrudan sonuç doğuracak. Evde silah bulunduranlar, çocuklarının davranışlarını denetlemeyen aileler ve sosyal medya kullanımı konusunda kontrol sağlamayan ebeveynler için yeni hukuki riskler oluşabilir.

Önümüzdeki süreçte düzenlemenin detaylarının netleşmesi ve Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Kaynak: A Haber