ALANYASPOR Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, yeni yaşına anlamlı bir sürprizle merhaba dedi. DİM Medya A.Ş.’de düzenlenen doğum günü organizasyonunda bir araya gelen eski mesai arkadaşları, yıllara dayanan dostluklarını bir kez daha göstererek Çavuşoğlu için özel bir kutlama gerçekleştirdi.

Uzun yıllar aynı çatı altında görev yapan çalışma arkadaşlarının organize ettiği sürpriz etkinlik, samimi görüntülere sahne oldu. Çavuşoğlu’nun organizasyondan habersiz şekilde davet edildiği kutlamada, karşılaştığı sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

DOSTLUK VE VEFA ÖN PLANA ÇIKTI

Doğum günü kutlamasında geçmiş yıllara dair anılar tazelenirken, eski mesai arkadaşları birlikte geçirilen günlerden unutulmaz kesitleri paylaştı. Katılımcılar, Mevlüthan Çavuşoğlu’nun çalışma hayatındaki dostluğu, yardımseverliği ve ekip ruhuna katkılarıyla her zaman takdir edilen bir isim olduğunu ifade etti.

Etkinlik boyunca dostluk ve vefa duygusu ön plana çıkarken, uzun süredir görüşemeyen bazı arkadaşların da bu organizasyon sayesinde yeniden bir araya gelmesi kutlamaya ayrı bir anlam kattı.

YENİ YAŞINA İYİ DİLEKLERLE GİRDİ

Doğum günü pastasının kesildiği programda katılımcılar, Çavuşoğlu’na yeni yaşında sağlık, mutluluk ve başarı temennilerinde bulundu. Alanyaspor’daki görevinde başarıyla çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu için yapılan konuşmalarda, spor camiasına ve kent yaşamına sunduğu katkılara da vurgu yapıldı.

Sürpriz organizasyon nedeniyle duygulandığını belirten Mevlüthan Çavuşoğlu, kendisini unutmayan eski çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, böylesine anlamlı bir buluşmanın kendisi için büyük değer taşıdığını söyledi.

ANILAR TAZELENDİ

Kutlama boyunca geçmiş dönemlerde yaşanan anılar konuşulurken, kahkahalar ve duygusal anlar bir arada yaşandı. Uzun yıllar birlikte çalışmanın oluşturduğu güçlü bağların hissedildiği etkinlikte katılımcılar, dostlukların iş hayatının ötesinde devam etmesinin önemine dikkat çekti.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle devam eden organizasyon, sıcak sohbetler eşliğinde sona erdi. Katılımcılar, benzer buluşmaların devam etmesi temennisinde bulunurken, Mevlüthan Çavuşoğlu da bu özel günü kendisi için unutulmaz kılan herkese teşekkür etti.(Mehmet TUNÇ)