İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, kamuoyunda tanınan bir ismin yakın çevresini hedef alması nedeniyle dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın korumalığını yaptığı belirtilen Cihan Polat, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Cihan Polat’a sokak ortasında ateş açıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Cihan Polat, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cihan Polat’ın, Dilan Polat’ın korumalığını yaptığı ve aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden araçla uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayın nedeni ve saldırının arka planına ilişkin araştırmalar sürüyor.

DİLAN POLAT'TAN PAYLAŞIM

Olayın ardından Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından gözyaşları içinde açıklamalarda bulunduğu bir video paylaştığı, ancak söz konusu paylaşımın kısa süre sonra kaldırıldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.