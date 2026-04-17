Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı yılın ilk üç ayında 1 milyon 250 bini aştı. Sektör temsilcileri, 2026 sezonunda 17 milyon hedefinin yakalanabileceğini söylüyor.

İLK ÇEYREKTE ARTIŞ SİNYALİ GELDİ

Türkiye’nin turizmde öne çıkan şehirlerinden Antalya, 2026 yılına artışla başladı. Yılın ilk üç ayında kente gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 250 bini geçti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 artış anlamına geliyor.

Özellikle Almanya, Rusya ve İngiltere pazarlarının hareketliliği dikkat çekerken, Antalya turizm sezonuna güçlü bir giriş yaptı.

Turizmdeki artışta bu yıl tatil dönemlerinin art arda gelmesi etkili oldu. Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya dönemlerinde yaşanan yoğunluğun, önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri özellikle Pfingsten (Kutsal Ruh Bayramı) tatili ile Kurban Bayramı döneminin üst üste gelmesinin, Avrupa’daki Türk vatandaşları ve yabancı turistler açısından Antalya’ya ilgiyi artıracağını öngörüyor.

SEZON MAYISIN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA AÇILACAK

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, sezonun Mayıs ayının üçüncü haftasında hız kazanacağını söyledi.

Kavaloğlu, “Antalya’ya gelen kişi sayısı 1 milyon 250 bin kişiyi geçti. Bu da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 3’lük artış demek” diyerek erken dönemdeki yükselişe dikkat çekti.

Rezervasyon tarafında ise küresel belirsizliklerin etkisiyle zaman zaman yavaşlama yaşandığını, ancak yaz dönemine doğru hareketliliğin artacağını ifade etti.

Antalya’da turist profilinde büyük bir değişiklik görülmedi. Almanya, Rusya ve İngiltere ilk üç sıradaki yerini korurken, Polonya da yükselen pazarlar arasında öne çıktı.

Yaz aylarına doğru özellikle Rus turist sayısında artış beklendiği belirtiliyor. Bu durumun otellerde doluluk oranlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

2026 HEDEFİ: 17 MİLYON TURİST

Geçtiğimiz yıl 17 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya’da hedef yine aynı seviyeyi yakalamak. Sektör temsilcileri, mevcut artış trendinin korunması halinde 2026 yılı sonunda 17 milyon turist hedefinin ulaşılabilir olduğunu ifade ediyor.

Bu artış, özellikle Alanya, Manavgat ve Kemer gibi turizm merkezlerinde esnaf, otel işletmeleri ve hizmet sektöründe doğrudan gelir artışı anlamına geliyor.

Turizmdeki hareketlilik, konaklama fiyatlarından restoran yoğunluğuna kadar günlük yaşamı da etkilemeye başladı.