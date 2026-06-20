Çin'de bir kaldırımda diz çökerek "Acilen elektrik parasına ihtiyacım var" yazılı LED ekran ve QR kod ile bağış toplayan insansı robot, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sözcü'nün aktardığına göre, hüzünlü bir müzik eşliğinde sergilenen bu performansın bir kurgu olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerdeki makinenin, Hangzhou merkezli Unitree Robotics tarafından geliştirilen G1 modeli olduğu belirlendi. Uzmanlar, robotun kendi iradesiyle hareket etmediğini, önceden programlanmış bir senaryo ve insan operatör aracılığıyla yönlendirildiğini ifade ediyor. Yaklaşık 13 bin 500 dolar satış fiyatı bulunan bu model; koşma, takla atma ve zorlu arazilerde denge kurma gibi gelişmiş fiziksel yeteneklere sahip.

SADECE GÖSTERİŞ Mİ YOKSA GELECEK Mİ?

BBC'nin raporlarına yansıyan eleştirilere göre, Çin yapımı insansı robotların mevcut aşamada pratik işlevden ziyade gösteriş odaklı kullanıldığı savunuluyor. Ancak teknoloji dünyası, bu tür kurgusal sokak performanslarının ardındaki donanım gelişiminin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Elon Musk'ın da yeteneklerini dikkat çekici bulduğu belirtilen Unitree G1, endüstriyel beklentilerin aksine ekonomik piramidin en altındaki bir eylemi simüle ederek toplumsal bir ironi yarattı.

İNSANSI ROBOT PAZARINDAKİ BÜYÜME NE DURUMDA?

Sektör verileri, 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde sevkiyatı gerçekleştirilen yaklaşık 13 bin insansı robotun yüzde 80'inin Çinli teknoloji firmaları tarafından üretildiğini gösteriyor. Maliyetlerin hızla düşmesi ve üretim kapasitesinin artması, bu makinelerin yakın gelecekte fabrikalardan günlük hayata daha fazla entegre olacağına işaret ediyor. Uzmanlar, programlanmış bir performans ile yapay zekanın gerçek özerkliği arasındaki farkın kamuoyu tarafından doğru anlaşılması gerektiğinin altını çiziyor.