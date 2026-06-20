Trivago platformu tarafından yayımlanan verilere göre, 20-24

Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan yaz döneminde Antalya bölgesindeki lüks otellerin tek gecelik konaklama bedelleri belli oldu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdeniz sahillerinde, yüksek segmentli tesislerin kişi başı gecelik ücretleri 55 bin lira seviyesini geride bıraktı.

Açıklanan listede Manavgat ilçesinde yer alan Bosphorus Sorgun Hotel'in tek gecelik fiyatı 53 bin 236 TL olarak kaydedildi. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde faaliyet gösteren The Land Of Legends Nickelodeon Hotel Antalya'da bu rakam 53 bin 678 TL olurken, yine aynı bölgedeki Cullinan Belek'in gecelik ücreti 55 bin 576 TL olarak raporlandı. Veriler, listedeki en düşük fiyatlı tesisin dahi mevcut asgari ücretin katlarına ulaştığını gösteriyor.

YERLİ TURİSTİN TATİL MALİYETİ ARTIYOR

Yaz sezonunun en yoğun olduğu temmuz ayında sadece bir gece konaklamak için talep edilen bu tutarlar, iç pazardaki tatilcilerin bütçelerini doğrudan zorluyor. Özellikle Belek ve Sorgun gibi lüks konseptli tesislerin yoğunlaştığı bölgelerdeki fiyatlandırma politikaları, Türkiye'nin sıcak denizlerindeki tatil maliyetlerinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

FİYAT ARTIŞLARI BÖLGE TURİZMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Turizm sektörü temsilcilerine göre, Antalya merkezli yüksek segmentli otellerin uyguladığı bu fiyat politikaları, Akdeniz çanağındaki genel konaklama beklentilerini de yeniden şekillendiriyor. Manavgat ve Serik hattındaki bu yüksek fiyatlamanın, Alanya gibi çevre ilçelerdeki tesislerin doluluk oranlarına ve sezon içi rekabet dinamiklerine olası yansımaları turizm profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.