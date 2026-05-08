Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mali tablolarını inceleyen UEFA denetçilerinin, Finansal Fair-Play (FFP) kuralları kapsamında kulübe 15 milyon Euro ceza kesmesi bekleniyor. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun kulüp kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, bütçe limitlerinin aşılması nedeniyle yaptırım uygulanması kesinleşti.

UEFA müfettişleri, kulübün son dönemdeki resmi muhasebe kayıtlarında operasyonel harcamalar ile gelirler arasındaki dengesizliği tespit etti. Ceza kararının temelini, finansal limit aşımı ihlali oluşturuyor. İlk etapta transfer yasağı veya Avrupa'dan men cezası öngörülmezken, kadro sınırlaması veya UEFA gelirlerine el konulması gibi ek yaptırımların resmi kararla birlikte netleşeceği aktarıldı.

HAZİRAN AYINDA KRİTİK SÜREÇ

Nihai kararın haziran ayının ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılması öngörülüyor. Kulüp yönetiminin tebligat sonrası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz hakkını kullanması planlanıyor. 18 Nisan 2026'da Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı verilerine göre, kulübün haziran ayında 92 milyon Euro acil ödemesi bulunuyor.

Kulübün 2026 sonuna kadar ödemesi gereken toplam borç yükü ise 150 milyon Euro olarak açıklandı. Yeni yönetimin, bu tablo karşısında yüksek bedelli oyuncu satışına veya sıkı bir kemer sıkma politikasına yönelebileceği değerlendiriliyor.

ALANYA SPOR KAMUOYUNUN YAKIN TAKİBİ

Bankalar Birliği Yapılandırma Anlaşması altındaki nakit akışını zorlayacak bu 15 milyon Euro'luk ceza ihtimali, Alanya'daki Fenerbahçe taraftarları ve yerel spor kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin manevra alanının daralacağı ifade ediliyor.

Güncel döviz kuru üzerinden hesaplanan bu devasa mali yükün, yaz transfer dönemindeki kadro planlamasını doğrudan etkileyeceği tahmin ediliyor. Olası ek yaptırımların, kulübün hem sportif hem de finansal hedeflerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.