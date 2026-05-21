Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Av. Haydar Uyar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen "butlan" (geçersizlik) kararına ilişkin çok sert bir açıklama yaptı. Mahkemenin, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yetki alanına giren bir konuda karar verdiğini savunan Uyar, yapılan işlemi "görev gaspı" olarak nitelendirdi.

"KARAR HUKUKEN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Yazılı bir açıklama yapan Av. Haydar Uyar, mahkemenin kendi yetki sınırlarını aştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bölge Adliye Mahkemesi, YSK'nın görevinde olan bir konuda görev gaspı yaparak butlan kararı vermiştir. Bu nedenle butlan kararı hukuken yok hükmündedir. Bu kararı verenler açıkça Anayasa'yı ihlal suçunu işlemişlerdir."

Açıklamasının devamında kararın meşruiyetini kabul etmediklerini vurgulayan Uyar, "Butlan kararını da butlanla göreve gelenleri de tanımıyoruz" diyerek CHP grubunun bu konudaki net tavrını ortaya koydu.