Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. olağan kurultayın iptal edilmesiyle parti yönetiminde yeni bir döneme giriliyor. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay hakkında mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonucunda, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerine iade edilmesine hükmedildi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın CNN Türk yayınında aktardığına göre, mahkemenin iptal kararında Uşak Belediye Başkanının ifadeleri kritik bir rol üstlendi. Süreç kapsamında yalnızca tanık beyanları değil; HTS kayıtları, para transferleri, MASAK raporları ve kurum içi yazışmalar da detaylı şekilde incelendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN YENİ YÖNETİM STRATEJİSİ NE OLACAK?

Kararın ardından yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu'nun, kişisel bir beklentisi olmadığını ancak hukuki zorunluluk gereği göreve döneceğini ifade ettiği bildirildi. Partinin geçmişte hırsızlık iddialarıyla anılmadığını belirten Kılıçdaroğlu'nun, yeni süreçte ciddi bir arınma politikası izleyeceği öne sürüldü.

Önceki süreçte Özgür Özel ile yaptığı görüşmelerde Beşiktaş, Bodrum, Kartal ve Karşıyaka belediye başkan adayları konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun, bu isimlerin aday gösterilmesini olumsuz karşıladığı biliniyor. Söz konusu adayların, M. Akif Hamzaçebi aracılığıyla önceden incelemeye tabi tutulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

PARTİ İÇİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?

Yeni dönemde CHP yönetim kademelerinde kapsamlı görev değişimleri planlanıyor. Özgür Özel döneminde atanan ve haklarında çeşitli iddialar bulunan yaklaşık 45 il başkanının değiştirilmesi bekleniyor. Ayrıca Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) daraltılarak 7 kişiden oluşturulması hedefleniyor.

Yargı süreci devam eden veya cezaevinde bulunan partililerin üyeliklerinin askıya alınacağı, nihai karar için Yargıtay sürecinin bekleneceği ifade edildi. Kılıçdaroğlu cephesi, mevcut milletvekillerinin başka partilere geçiş yapma ihtimalini düşük görürken, yeni yönetimle uyum içinde çalışacak bir meclis grubu oluşturmaya odaklanıyor.