Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına ilişkin aldığı karar hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultay sürecinde delege iradesinin sakatlandığına hükmedildi.

Alınan kararın doğrudan demokratik iradenin korunmasını merkeze aldığını belirten Gürlek, yargı sürecinin bizzat CHP'li delegelerin başvuruları ve tanık beyanlarıyla başladığını ifade etti. Mahkemenin önündeki soruşturma dosyalarını, iddiaları ve elde edilen delilleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelediği vurgulandı.

İDDİALAR VE YARGI KARARI

Yapılan hukuki değerlendirmeler sonucunda, kurultay sürecinde bazı delegelere menfaat sağlandığı veya çeşitli vaatlerde bulunulduğu yönündeki tespitler karara bağlandı. Bu durumun seçim sürecinin serbestliğini ve eşitlik ilkesini zedelediği belirtildi. Bakan Gürlek, siyasi partilerin kendi iç süreçlerinde de seçim güvenliğinin sağlanmasının demokrasinin taşıyıcı kolonlarından biri olduğunu dile getirdi.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk sisteminde mutlak butlan, bir işlemin kurucu unsurlarındaki ağır eksiklikler nedeniyle kanunen baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve genel başkanlık değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultay'a yönelik bu karar, yargısal sürecin temyiz aşamasının ardından kesinleşmesi durumunda hukuki sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor.

Adalet Bakanı Gürlek, verilen kararın temyiz yolunun açık olduğunu ve sürecin hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edeceğini hatırlattı. Herkesin yargı sürecine saygı göstermesi gerektiğini belirten Gürlek, olası itirazların yine hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.