Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik açılan davada kritik bir karara imza attı. Mahkeme heyeti, söz konusu kurultay için 'mutlak butlan' kararı vererek siyaset gündemini değiştirdi.

Alınan mahkeme kararına göre, mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi. Ayrıca mahkeme kararında, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti yönetiminin görevi devralması yönünde ifadeler yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Gelişmelerin ardından CHP lideri Özgür Özel, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir mesaj iletti. Özel, paylaştığı mesajda 39. Olağan Kurultay sürecinde yaptığı bir konuşmanın kesitine yer vererek hukuki sürece dair duruşunu ortaya koydu.

Özel'in paylaştığı videolu mesajda, "Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vadetmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vadediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vadediyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk terminolojisinde yer alan mutlak butlan, bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması sebebiyle en başından itibaren geçersiz sayılması durumunu ifade ediyor. Bu hukuki durum, işlemin hiçbir zaman yasal bir sonuç doğurmadığı ve doğuramayacağı anlamına geliyor.

Siyasi partiler kanunu ve dernekler hukuku çerçevesinde alınan bu tür iptal kararları, parti içi yönetim süreçlerinin baştan aşağı yeniden şekillenmesine yol açabiliyor. Yüksek yargı mercilerinden gelecek olası itiraz sonuçlarının, parti yönetiminin hukuki statüsünü kesinleştirmesi bekleniyor.