Akdeniz Bölgesi'nin turizm merkezlerinden Antalya, yaz sezonunda farklı beklentilere hitap eden bölgeleriyle öne çıkıyor. Bölgesel turizm değerlendirmelerine göre Lara, Kaş, Manavgat, Kemer ve Belek, sundukları doğa, tarih ve konfor seçenekleriyle yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği rotalar arasında bulunuyor.

LARA VE BELEK'TE RESORT KONFORU

Havalimanına yakınlığı ile bilinen Lara, geniş kum plajları ve büyük resort otelleriyle özellikle kısa sürede deniz atmosferine ulaşmak isteyenlerin tercihi oluyor. Aile tatilleri için ideal olan bölge, şehir merkezine yakınlığı sayesinde sosyal imkanlara da kolay erişim sağlıyor. Benzer şekilde lüks konaklama arayanların adresi olan Belek ise uzun sahil bandı ve gelişmiş golf turizmiyle yıl boyunca yüksek talep görüyor.

MANAVGAT VE KEMER'DE DOĞA İLE İÇ İÇE TATİL

Doğa ve deniz konseptini birleştiren Manavgat, Side'nin tarihi dokusu ve şelale çevresindeki doğal alanlarıyla dikkat çekiyor. Geniş otel seçenekleri barındıran ilçe, özellikle çocuklu aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çam ormanlarının denizle buluştuğu Kemer ise Ayışığı Plajı ve Phaselis antik kenti gibi noktalarıyla öne çıkıyor. Çakıl taşlı sahillerin oluşturduğu berrak deniz, Kemer'i tekne turları ve yüzme etkinlikleri için cazip kılıyor.

KAŞ'TA BUTİK VE SAKİN ATMOSFER

Büyük tesislerden ziyade butik işletmelerin yer aldığı Kaş, daha düşük tempolu bir dinlenme süreci arayanlara hitap ediyor. Taş sokakları ve sahil kasabası kimliğini koruyan ilçe, Kaputaş ve Limanağzı gibi turkuaz renkli koylarıyla biliniyor. Bölge aynı zamanda dalış turizmi ve tekne gezileri açısından da Akdeniz'in en önemli merkezleri arasında gösteriliyor.

HANGİ BÖLGE KİMLER İÇİN DAHA UYGUN?

Seyahat uzmanlarının aktardığına göre, Antalya sınırları içerisindeki bu çeşitlilik tatilcilerin kişisel beklentilerine göre şekilleniyor. Her şey dahil sisteminde tesisten çıkmadan dinlenmek isteyenler Lara ve Belek'i, tarihi keşiflerle doğa yürüyüşlerini denize entegre etmek isteyenler Manavgat ve Kemer'i tercih ediyor. Kalabalıktan uzak, bağımsız ve keşif odaklı bir rota planlayanlar için ise Kaş en doğru alternatif olarak öne çıkıyor.