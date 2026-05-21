Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı iptal etti. Kararla birlikte Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevi devralmasına hükmedildi.

Dairenin kararına göre, kurultay mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle yapıldığı tarihten itibaren geçersiz sayıldı. Bu iptal kararına bağlı olarak, belirtilen tarihten sonra parti içinde yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararlar da hükümsüz hale geldi. Mahkeme ayrıca, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve burada alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle iptaline karar verdi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yargı sürecinin kamuoyuna yansımasının ardından gazeteci Gürbüz Evren'e açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Bütün partililer kararı sükûnetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Partimiz sorunlarını kendi içinde çözecektir." ifadelerini kullandı.

MUTLAK BUTLAN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hukuk sisteminde mutlak butlan, bir işlemin kurucu unsurlarındaki ağır eksiklikler nedeniyle baştan itibaren geçersiz olması anlamına geliyor. Mahkemenin bu yönde karar vermesi, kurultayın doğurduğu tüm hukuki sonuçların geriye dönük olarak ortadan kalkmasını ve 4-5 Kasım 2023 öncesindeki mevcut duruma dönülmesini yasal olarak zorunlu kılıyor.