Davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu hakim karşısına çıktı. Dosyada ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan da "suçluyu kayırma" suçlamasıyla sanık olarak yer alıyor.

Mahkemedeki kimlik tespiti sırasında ekonomik durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Aleyna Kalaycıoğlu, ortalama aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söyledi. Bu beyan duruşma salonunda en çok konuşulan ayrıntılar arasında yer aldı.

Dava, İstanbul Ümraniye'de mart ayında meydana gelen ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili yürütülüyor. İddianamede Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu için de müebbet hapis istendiği belirtiliyor.

Kundakçı ailesi ise duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. Anne Ülker Kundakçı, oğlunun sebepsiz yere hayatını kaybettiğini belirterek adalet çağrısında bulundu. Baba Cemil Kundakçı da olayın planlı bir saldırı olduğunu düşündüğünü ifade ederek sanıklara tepki gösterdi.

Soruşturma dosyasına göre olayın, rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki ilişki nedeniyle başlayan anlaşmazlıkların ardından yaşandığı iddia ediliyor. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasının ardından yargılamaya devam edecek.

Kaynak: İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tutanaklarına yansıyan bilgiler ve ulusal basında yer alan haberler.