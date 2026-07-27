Kulüpten yapılan kısa açıklamada, "Futbol Akademi Koordinatörümüz Ali Haydar Durusoy ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrılığın gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Durusoy'dan teşekkür mesajı

Görevinden ayrılan Ali Haydar Durusoy da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Corendon Alanyaspor camiasına veda etti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı yönetim, teknik ekip, sporcular ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Durusoy, yeni dönemde kulübe başarı dileklerini iletti.

Durusoy paylaşımında, "Bugün itibarıyla Corendon Alanyaspor Altyapı Koordinatörlüğü görevim sona ermiştir. Bu süreçte birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarıma, sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Altyapıda yeni dönem başlayacak

Corendon Alanyaspor'da uzun yıllardır genç oyuncuların gelişimi için yürütülen akademi çalışmalarında görev alan Ali Haydar Durusoy'un ayrılığı, kulübün altyapısında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Altyapı organizasyonunun yeniden yapılandırılması kapsamında yeni koordinatörün belirlenmesiyle birlikte çalışmaların kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Turuncu-yeşilli kulübün, genç yeteneklerin Türk futboluna kazandırılması ve A takıma oyuncu yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda akademi yatırımlarını sürdürmesi beklenirken, yeni altyapı koordinatörünün önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

Kulüp yönetimi ve Ali Haydar Durusoy cephesinden ayrılığın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesinde altyapı yapılanmasına ilişkin atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor. (Mehmet TUNÇ)