Yıl içerisinde belirli aralıklarla gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleriyle samimi sohbetler eden kadın kolları üyeleri, birlikte şarkılar söyleyerek keyifli anlar yaşadı. Zaman zaman evlerinde hazırladıkları ikramları da huzurevi sakinleriyle paylaşan heyet, her buluşmada aralarındaki gönül bağını daha da güçlendirdi. Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Fatma Anılgan, yaşlıların toplumun en değerli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Büyüklerimiz bizim geçmişimiz, hafızamız ve en kıymetli emanetlerimizdir. Onları sadece özel günlerde değil, yılın farklı zamanlarında da ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Birlikte sohbet ediyor, şarkılar söylüyor, bazen de evimizde hazırladığımız ikramları aynı sofrada paylaşıyoruz. Zamanla aramızda çok güzel bir dostluk oluştu. Bizler için en büyük mutluluk, onların yüzünde bir tebessüme vesile olabilmek ve hayır dualarını alabilmektir. Büyüklerimize duyduğumuz vefa ve saygıyı her zaman yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti Alanya Kadın Kolları'nın düzenli olarak sürdürdüğü huzurevi ziyaretlerinin, yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak: AK Parti Kadın Kolları/BÜLTEN