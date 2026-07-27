Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Alanya'da beklenen hava koşulları etkisini gösterdi. Kentte zaman zaman etkili olan fırtına, özellikle dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı'nda yüksek dalgaların oluşmasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgarla birlikte denizde oluşan dev dalgalar, plajda dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Güvenlik önlemlerini artıran cankurtaran ekipleri, kırmızı bayrak çekerek ve sahil boyunca sözlü uyarılarda bulunarak vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

CANKURTARANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla görev yapan cankurtaranlar, dalgaların ve rip akıntısı riskinin arttığını belirterek ziyaretçilerin uyarılara mutlaka uymasını istedi. Yapılan uyarılar sonrası birçok kişi denize girmekten vazgeçti.

KİMİ GÜNEŞLENDİ, KİMİ FOTOĞRAF ÇEKTİ

Denize girmeyen tatilciler ise plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı'nda oluşan dev dalgaları cep telefonlarıyla görüntüleyerek o anları ölümsüzleştirdi. Sahilde oluşan hareketli manzara, ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

UYARILAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, hava şartlarının değişkenliğini koruduğunu belirterek vatandaşlardan ve tatilcilerden güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini, cankurtaranların ikazlarına uymalarını ve olumsuz hava koşullarında denize girmemelerini istedi. Meteoroloji'nin yağış ve kuvvetli rüzgar kaynaklı uyarılarının ardından yaşanan fırtına, yapılan erken uyarıların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

‘DENİZE GİRMEK ŞUAN TEHLİKELİ’

Uzun yıllardır Kleopatra Plajı’nda cankurtaran olarak görev yapan Münin Solmaz, “Bugün deniz dalgalı. Denize girmek riskli diye bayraklarımız açtık. Normalde dolunayda başlıyordu dalgalar fakat bu kez dolunaydan önce başladı. Dolunaydan önce başlayınca en az 12 gün boyunca sürüyor. Geçen yıl da 14-25 Ağustos arasında yaşanmıştı. Uyarılara ve bayraklara dikkat edelim. Denize girmek şuan tehlikeli. Cankurtaranların uyarılarına dikkat edelim. Uyarılara rağmen denize girenler oluyor fakat tehlikeli olduğunu anlayınca tekrar denizden çıkıyorlar” dedi.

Muhabir: Ramazan Özdemir