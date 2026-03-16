Kaza önceki gün saat 18.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Gökçeler mevkinde meydana geldi. Ati Şimşek'in (55) kullandığı 07 BVF 315 plakalı kamyonetin kasasında bulunan eşi Habibe Şimşek, araç seyir halinde iken dengesini kaybederek düştü. Ati Şimşek'in kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Habibe Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Habibe Şimşek'in cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

