Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 7 Nisan 2026 tarihinde çeyrek altın, günün ilk yarısında yukarı yönlü bir seyir izledi. Öğle saatlerinde 11.143,96 TL seviyesine ulaşan fiyatlar, yatırımcıların yakın takibinde.
GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada öğle saatleri itibarıyla son durum şöyle:
Çeyrek Altın alış: 10.886,20 TL
Çeyrek Altın satış: 11.143,96 TL
Günlük değişim verilerine göre çeyrek altın fiyatı yüzde 0,00 seviyesinde sınırlı bir artış gösterdi. Fiyatın yatay-yukarı bandındaki hareketi dikkat çekiyor.
KÜRESEL ETKİLER FİYATLARI BELİRLİYOR
Altın fiyatlarında küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, fiyatların yönünü doğrudan etkiliyor.
Son günlerde Orta Doğu’da artan gerilim, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, bu durum altın fiyatlarına da yansıyor.