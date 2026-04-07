Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 7 Nisan 2026 Salı günü gram altın, gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Akşam saatlerinde 6.691,42 TL seviyesinde işlem gören gram altın, günlük bazda yüzde 0,19 değer kaybı yaşadı.

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada saat 18:30 itibarıyla güncel veriler şöyle:

Gram Altın alış: 6.690,52 TL

Gram Altın satış: 6.691,42 TL

Gün içerisinde sınırlı dalgalanmalar yaşayan gram altın, genel olarak aşağı yönlü seyrini korudu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Altın fiyatlarının yönünde küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikaları ve doların seyri, altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Son dönemde Orta Doğu’da artan gerilim de güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi artırırken, kısa vadeli fiyat hareketlerinde dalgalanmalar dikkat çekiyor.