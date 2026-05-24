Alanya'da 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, hem TEİAŞ çalışmaları hem de yatırım çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Özellikle Avsallar, Türkler, Oba, Tosmur, Cikcilli ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.
08.00 - 10.00 SAATLERİ ARASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER
Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması
Cumhuriyet Mahallesi, Cikcilli Mahallesi, Karakocalı, Oba, Tosmur bölgelerinde şu cadde ve sokaklar etkilenecek:
Cumhuriyet Mahallesi: Bergamut, Payam, Ardınç Sokak, Muz Sokak
Cikcilli Mahallesi: 223 Sokak, Azakoğlu Caddesi
Oba Mahallesi: Bedenliler Sokak, Fidanlık Caddesi, Kocaheri̇f Sokak
Tosmur Mahallesi: 8 Sokak, Okul Caddesi, İsa Akar bölgesi
Karakocalı Mahallesi
Aynı saatlerde ikinci bir kesinti programında ise:
Bademağacı, Değirmendere, Karakocalı, Kızılcaşehir, Oba, Uğurlu ve Çıplaklı mahalleleri de kesintiden etkilenecek.
Öne çıkan noktalar:
Oba Mahallesi: Azaklar Caddesi, Çarşamba Caddesi
Karakocalı Mahallesi: Merkez Sokak, Şıhköylüler bölgesi
Uğurlu Mahallesi: Dibektaş Sokak
Bir diğer TEİAŞ çalışması kapsamında ise:
Basırlı, Kızılcaşehir ve Oba mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Etkilenecek alanlar arasında:
Basırlı Mahallesi: Köseler Sokak, Özlü-1
Kızılcaşehir Mahallesi: Kızılcaşehir 1 ve 2 bölgeleri
Oba Mahallesi: Hatipoğlu Caddesi, Köseler Caddesi
09.00 - 11.00 SAATLERİ ARASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Avsallar, Türkler, İncekum, Payallar, Soğukpınar, Burçaklar ve çevresindeki mahallelerde planlı kesinti uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek bazı bölgeler şöyle:
Avsallar Mahallesi
Türkler Mahallesi: Avsallar bölgesi, Kenan Evren, Kölehasanlı, Karamanlar Sokak
İncekum Mahallesi: Eski Antalya-Alanya Yolu ve Yeşilköy bölgesi
Payallar Mahallesi: Karaanlı, Gökkale Caddesi, Göztaşı Caddesi
Soğukpınar Mahallesi: Koupçü Sokak
Emişbeleni Mahallesi: Makam Sokak, Tekellek Çımaz Sokak
Saburlar Mahallesi: Aydulun Sokak, Kuyu Sokak
Yetkililer, çalışma süresince vatandaşların elektrikle çalışan cihazları dikkatli kullanmaları ve olası değişiklikler için dağıtım şirketinin duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtti.