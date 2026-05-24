Alanya'da 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, hem TEİAŞ çalışmaları hem de yatırım çalışmaları nedeniyle uygulanacak. Özellikle Avsallar, Türkler, Oba, Tosmur, Cikcilli ve çevresindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi.

08.00 - 10.00 SAATLERİ ARASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Cumhuriyet Mahallesi, Cikcilli Mahallesi, Karakocalı, Oba, Tosmur bölgelerinde şu cadde ve sokaklar etkilenecek:

Cumhuriyet Mahallesi: Bergamut, Payam, Ardınç Sokak, Muz Sokak

Cikcilli Mahallesi: 223 Sokak, Azakoğlu Caddesi

Oba Mahallesi: Bedenliler Sokak, Fidanlık Caddesi, Kocaheri̇f Sokak

Tosmur Mahallesi: 8 Sokak, Okul Caddesi, İsa Akar bölgesi

Karakocalı Mahallesi

Aynı saatlerde ikinci bir kesinti programında ise:

Bademağacı, Değirmendere, Karakocalı, Kızılcaşehir, Oba, Uğurlu ve Çıplaklı mahalleleri de kesintiden etkilenecek.

Öne çıkan noktalar:

Oba Mahallesi: Azaklar Caddesi, Çarşamba Caddesi

Karakocalı Mahallesi: Merkez Sokak, Şıhköylüler bölgesi

Uğurlu Mahallesi: Dibektaş Sokak

Bir diğer TEİAŞ çalışması kapsamında ise:

Basırlı, Kızılcaşehir ve Oba mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Etkilenecek alanlar arasında:

Basırlı Mahallesi: Köseler Sokak, Özlü-1

Kızılcaşehir Mahallesi: Kızılcaşehir 1 ve 2 bölgeleri

Oba Mahallesi: Hatipoğlu Caddesi, Köseler Caddesi

09.00 - 11.00 SAATLERİ ARASINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Avsallar, Türkler, İncekum, Payallar, Soğukpınar, Burçaklar ve çevresindeki mahallelerde planlı kesinti uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek bazı bölgeler şöyle:

Avsallar Mahallesi

Türkler Mahallesi: Avsallar bölgesi, Kenan Evren, Kölehasanlı, Karamanlar Sokak

İncekum Mahallesi: Eski Antalya-Alanya Yolu ve Yeşilköy bölgesi

Payallar Mahallesi: Karaanlı, Gökkale Caddesi, Göztaşı Caddesi

Soğukpınar Mahallesi: Koupçü Sokak

Emişbeleni Mahallesi: Makam Sokak, Tekellek Çımaz Sokak

Saburlar Mahallesi: Aydulun Sokak, Kuyu Sokak

Yetkililer, çalışma süresince vatandaşların elektrikle çalışan cihazları dikkatli kullanmaları ve olası değişiklikler için dağıtım şirketinin duyurularını takip etmeleri gerektiğini belirtti.