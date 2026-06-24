Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Çok Güzel Hareketler 2" gösterisine gelen izleyiciler, oturma alanlarının kirli ve bakımsız haliyle karşılaştı. Koltukların durumu, etkinliğe katılan vatandaşların tepkisine neden oldu.

Alanyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla koltukların kirli halini gözler önüne serdi. Uslu paylaşımında, "Çok Güzel Hareketler 2 için buraya geldik ve koltukların durumu bu. Her taraf pis, rezalet. Herkes isyanda. Böyle bir terbiyesizlik olamaz!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Alanya Belediyesi ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik etiketlenerek, açık hava tiyatrosunun temizlik ve bakımının yapılması istendi. Fotoğraflara çok sayıda yorum gelirken, izleyiciler etkinlik alanlarının düzenli olarak temizlenmesi çağrısında bulundu.

Alanya Belediyesi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.