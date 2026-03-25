Bilader, öndün evel zaman Alanyasında baccalar löküsle sulanırdı deyi annadıverdiidim. Engi löküs işi zor işidi. Löküsün gömlee düşü düşüveridi. Löküsün gömlee düşüb de, evde yedeg gömleg de olmazsa, arasadda galırdı milled. Su akar, mecbur sulanıcag. Löküsün gömlee yoosa mecbur çıra yakardın. Çıra da biti bitiverir. Su işi akşam başlar, sabaha deglin süreridi. Çıranın yaası adamın eline damlar, elini gavırır atıverirdi. O esgi günler zorudu emme hindi hööle bi bakıyom da gözelidi bilader. Neyise, bizim mevzu gene dallandı, budaglandı. Hıdırellez suyunda galdıdıg. Ordan yokarı dooru aaverelim, Depe'nin addakasında Tıraşlı Çeşmesi var. Bu Çeşmenin suyu da gözel olurdu. Bu Çeşme de hindi yolunda altında galdı emme muntazam duruyoru. Arasıra ora bi geder, bi elimi yüzümü yıkarım, bi suyunu içerim. Ordan yokarı dooru içig taa aaverdiinde Alanyanın en meşur Çeşmesine varırsın. Ora da herkezin bildii Çatalolug Çeşmesi. Bu Çeşmenin suyu çog gözel olur bilader. Hindi su paralı, milled de evlerdeki Çeşmelerden akan suyu içmeeyoru. Ben ne vakıd engi Çatalolug Çeşmesine gedsem, biseel adam engirden bidonlara su doldurur olur. Bildiin guyrug olur engirde.

Benden bönnülüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.