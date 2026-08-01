Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, perakende zinciri CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'inin Aydın Grup'a devir işlemi bugün itibarıyla tamamlandı. Rekabet Kurumu ve diğer yasal onay süreçlerinin sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye perakende sektöründe yeni bir dönem resmen başlamış oldu.

Gerçekleşen devir işleminin ardından, Aydın Grup çatısı altındaki Yeni Mağazacılık bünyesinde bulunan A101 ve CarrefourSA'nın yollarına farklı yönetim yapılarıyla devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda CarrefourSA'nın Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Hatice Evren getirildi.

HEDEF YENİ MAĞAZALAR VE FİNANSAL GÜÇ

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni yatırımla şirketin finansal yapısının daha da sağlamlaşacağını aktardı. Bostan, taze ve zengin ürün çeşitliliği gücünü Türkiye'nin her iline taşımayı hedeflediklerini belirterek, istihdamı ve yerli tedarikçilerle iş birliğini artıracaklarını vurguladı.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DENGELER NASIL DEĞİŞECEK?

Türkiye genelinde 77 ilde faaliyet gösteren CarrefourSA'nın el değiştirmesi, organize perakende pazarındaki rekabet dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. A101'in indirim marketi konseptiyle ulaştığı geniş ağın yanına, CarrefourSA'nın süpermarket ve gurme market formatlarının eklenmesi, Aydın Grup'un sektördeki erişimini farklı müşteri segmentlerinde eşzamanlı olarak büyütmesine olanak tanıyacak.

77 İLDE BİN 237 MAĞAZA

Paylaşılan güncel verilere göre CarrefourSA, toplam 528 bin 261 metrekare satış alanında 9 bin 599 çalışanla hizmet veriyor. Şirketin mağaza ağı; 19 hipermarket, 259 süpermarket, 57 gurme market, 268 mini market, 2 profesyonel market ve 632 bayiden oluşuyor. Ayrıca şirketin 2025 yılı itibarıyla online ve fiziksel kanallarda 300 milyon müşteriye ulaştığı ve aylık ortalama 10,5 milyon dijital ziyaretçi ağırladığı ifade edildi.