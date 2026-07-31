TTPP-Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Mehmet Ekinci, 100 günün altındaki kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin mevcut yasal düzenlemenin emlak sektöründe ciddi sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Yaklaşık üç yıldır yürürlükte bulunan uygulamanın iyi niyetle hazırlandığını ancak zaman içerisinde sektörün önünde önemli bir engel haline geldiğini ifade eden Ekinci, devletin kayıt dışılığı önleme ve vergi tahsil etme amacını doğru bulduklarını, ancak bunun yasaklayıcı değil denetim odaklı bir sistemle sağlanması gerektiğini dile getirdi.

"OY BİRLİĞİ ŞARTI UYGULAMADA MÜMKÜN DEĞİL"

Mevcut düzenlemede 100 günün altındaki kiralamalar için tüm kat maliklerinin oy birliğiyle izin vermesinin zorunlu tutulduğunu hatırlatan Ekinci, bu şartın uygulamada karşılığının bulunmadığını söyledi. Ekinci, "Yaklaşık üç yıldır yürürlükte olan 100 gün şartı uygulaması başlangıçta iyi niyetle hazırlanmış olsa da zaman içerisinde sektörde önemli sorunlara yol açtı. Son yıllarda özellikle Ukrayna, Rusya ve İran başta olmak üzere birçok yabancı yatırımcı bölgemizden gayrimenkul satın aldı. Bu yatırımcıların önemli bir bölümü bir dairede oturmayı, diğer dairelerini ise kiraya vererek gelir elde etmeyi planlıyordu. Devletin bu ticari faaliyetleri kayıt altına alma isteğini doğru buluyoruz. Ancak bunun yolu yasaklamak yerine etkin denetim ve vergi sistemi kurmaktan geçmeliydi. Örneğin site yönetimleri sürece dahil edilerek belirli dönemlerde hangi bağımsız bölümlerin kiraya verildiğine ilişkin raporlar istenebilirdi. Böylece hem kayıt dışılık önlenebilir hem de vergilendirme sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilirdi. Mevcut uygulamada ise 100 günün altındaki kiralamalar için tüm kat maliklerinin oy birliğiyle izin vermesi şartı getirildi. Uygulamada bunun gerçekleşmesi neredeyse imkânsızdır. Kırk daireli bir apartmanda tüm maliklerin eksiksiz onay vermesini beklemek gerçekçi değildir. Güvenlik, gürültü ve ortak yaşam kaygıları nedeniyle bu onayın alınması çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

‘YABANCI YATIRIMCI İLGİSİNİ KAYBETTİ’

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı yatırımcıların konut alımına yönelik ilgisinin önemli ölçüde azaldığını söyleyen Ekinci, "Geçmişte yabancı yatırımcılara, "İmkânınız varsa iki daire alın; birinde oturun, diğerini yasal olarak kiraya verin. Verginizi ödeyin, hem kira geliri elde edin hem de yatırımınız değer kazansın" diyebiliyorduk. Bu model sayesinde birçok satış gerçekleştirildi. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu yatırım modeline ilgi büyük ölçüde ortadan kalktı. Daha ilk günlerde sektör temsilcileri olarak bunun satışları ciddi şekilde etkileyeceğini öngörmüştük. Bugün geldiğimiz noktada bu öngörünün gerçekleştiğini görüyoruz. Beş yıl önce yılda 10 konut satan bir emlak danışmanı bugün ancak 1 satış gerçekleştirebiliyor. Rakam örnekleme amaçlı verilse de yaşanan düşüşün boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle kısa süreli kiralamalar konusunda; odaların, sektör temsilcilerinin, akademisyenlerin ve ilgili kamu kurumlarının görüşleri alınarak kapsamlı bir çalışma yapılmalı, hem vergi kaybını önleyecek hem de yatırım ortamını destekleyecek yeni bir model oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi