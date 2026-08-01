Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde il genelinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi. Aralarında Alanya ve Manavgat'ın da bulunduğu beş farklı ilçede yürütülen çalışmalarda, organize suç örgütlerinden tütün kaçakçılığına kadar birçok farklı suça müdahale edildi.

SİLAH VE KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU

Emniyet birimlerinin aktardığı verilere göre, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerindeki iş yeri, depo ve evlere baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda tamamı kaçak 36 bin adet makaron, 3 bin 635 paket sigara, 480 adet elektronik sigara ve 265 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 12 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah ve 183 adet fişek kütüğe kaydedildi.

OPERASYONLARIN BİLANÇOSU NEDİR?

Bir haftalık süreçte farklı suçlardan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', '6136

Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Nitelikli Yağma' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan bu üç kişinin yanı sıra, bilişim sistemlerine müdahale eden bir şüpheli ile suç örgütü bağlantılı bir başka şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçakçılık kanununa muhalefet eden 16 kişi hakkında 14 ayrı olayda adli işlem başlatılırken, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

TURİZM BÖLGELERİNDE DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Özellikle Alanya ve Manavgat gibi turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, yerel ekonomi ve kamu güvenliği açısından yakından takip ediliyor. Emniyet güçlerinin il genelindeki eş zamanlı baskınları, haksız kazancın engellenmesi ve kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.