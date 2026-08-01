Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilatında yaşanan siyasi hareketlilik toplu istifayla sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, CHP Korkuteli İlçe Başkanı Mutlu Kardıçlı, ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimleri partilerinden tamamen ayrıldıklarını duyurdu.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINMIŞTI

Mutlu Kardıçlı tarafından yapılan yazılı kamuoyu açıklamasına göre, 17 Eylül 2025 tarihinde delegelerin oylarıyla seçilen ilçe yönetimi, partideki mutlak butlan sürecinin ardından görevden alındı. Makam peşinde koşmadıklarını vurgulayan Kardıçlı, delegelerin iradesiyle geldikleri görevin sonlandırılması üzerine yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ortak istifa kararı aldıklarını bildirdi.

YENİ PARTİ'YE KATILIM SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Siyasi kulislerdeki gelişmelere göre, CHP'de alınan mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve 91 milletvekilinin partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurması, yerel teşkilatlarda da geniş çaplı kırılmalara yol açtı. Türkiye genelinde başlayan bu siyasi ayrışma süreci, Antalya ve ilçelerinde de eski milletvekilleri, belediye başkanları ile ilçe yönetimlerinin peş peşe istifalarıyla şekilleniyor.

Kardıçlı, demokrasiye ve halkın iradesine bağlılıklarının bir gereği olarak bu adımı attıklarını ifade etti. Korkuteli teşkilatının siyasi mücadelesini bundan sonra Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında sürdüreceği aktarıldı. Antalya genelinde benzer siyasi geçişlerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.