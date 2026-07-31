Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alanya'da ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede görev yapan ekiplerin koordineli çalışmasının olumlu sonuç verdiğini belirterek, bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Diğer illerde son durum

Yumaklı'nın açıklamasına göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi'nde çıkan yangın kontrol altına alınırken, aynı bölgede daha sonra başlayan yeni yangın da ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Foça ilçesindeki yangının da kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ilçesi ile Mersin'in Gülnar-Aydıncık bölgesindeki yangınlarda ise büyük ölçüde kontrol sağlandığını bildirdi.

Öte yandan Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden yangında alevlerin etkisinin önemli ölçüde azaltıldığı, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki yangına yönelik söndürme çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği aktarıldı.

"Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceğiz"

Yangınlarla mücadelede görev yapan tüm ekiplere teşekkür eden Bakan Yumaklı, ormanların korunması için çalışmaların 24 saat esasına göre sürdüğünü vurguladı.

Yumaklı, açıklamasında, "Yeşil Vatan'ımızı korumaya devam edeceğiz" mesajını paylaşarak, yangın riski bulunan bölgelerde vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı davranması çağrısında bulundu.

Alanya'da yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.