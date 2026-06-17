Kazakistan'da yaşayan 27 yaşındaki içerik üreticisi Dilyara Khamzina, spor salonundan ayrıldığı sırada çantasında bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) infilak etmesi sonucu yaralandı. Olay, genç kadının spor salonundan çıkış yaptığı anlarda meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Khamzina'nın omzundaki çantadan dumanlar yükseldiği ve cihazın yüz hizasında patladığı tespit edildi. Yabancı basına yansıyan haberlere göre, patlamanın etkisiyle saçları ve kıyafetleri tutuşan kadın çantayı üzerinden atmaya çalıştı.

İLK MÜDAHALE SPOR SALONUNDA YAPILDI

Olayın ardından kafa derisi, kaşları, kirpikleri ve vücudunun sağ bölümünde yanıklar meydana gelen kadına ilk müdahaleyi spor salonu çalışanları yaptı. Personel, yangın söndürme tüpüyle alevleri kontrol altına alarak yanan cihazı bina dışına çıkardı. Haber kaynaklarının aktardığına göre, çağrılan ambulans olay yerine beş dakika içinde ulaştı.

Yanık merkezine sevk edilen 12 bin takipçili fenomen, aynadaki yansımasını görene kadar durumun ciddiyetini fark etmediğini ifade etti. Hastanedeki yatılı tedavi teklifini geri çevirerek evde bakım sürecini seçen Khamzina, ilk günlerde ağrıların yönetilebilir olduğunu ancak üçüncü günden itibaren şiddetlendiğini belirtti.

TAŞINABİLİR ŞARJ CİHAZLARI NEDEN PATLAR?

Lityum iyon pillerle çalışan powerbank'ler; fiziksel darbe, aşırı ısınma veya üretim hataları nedeniyle risk oluşturabiliyor. Uzmanlar, cihazın dış kasasında meydana gelen şişme, göçük veya çatlakların olası bir kısa devrenin habercisi olabileceğini belirtiyor.

Normal şartlarda elektronik cihazlar konusunda titiz olduğunu belirten Khamzina, yaşadığı tecrübenin ardından takipçilerine uyarılarda bulundu. Genç kadın, taşınabilir şarj cihazlarında düşmeye bağlı hasar veya çatlak olup olmadığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.