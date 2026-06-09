​Alanya siyasetinin tecrübeli ve saygın isimlerinden, eski MHP Alanya İlçe Başkanı İYİ Partili emekli öğretmen Cafer Uyar, ana muhalefet partisi CHP’de yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisinin CHP üyesi ya da sempatizanı olmadığını vurgulayan Uyar, meseleye demokrasi ve adalet penceresinden baktığını belirterek mevcut tabloyu "demokrasiye yapılan bir darbe" olarak yorumladı.

​‘KILIÇDAROĞLU KAZANIR KAZANMAZ MALA ÇÖKTÜ’

​Açıklamasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi muhalefetteki rolünü sert bir dille eleştiren Cafer Uyar, şu ifadeleri kullandı: ​"En çok şaşırdığım ve yadırgadığım husus; Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşanan olaylarda aldığı tavır olmuştur. Sanki kardeşler arasındaki bir miras davasıydı; kazanır kazanamaz adeta mala çöktü."

​Geçmişte İYİ Parti’nin kuruluş aşamasında da benzer engellemelerle karşılaştıklarını hatırlatan duayen siyasetçi, yaşananların Türk demokrasisi adına kaygı verici olduğunu belirtti.

​‘ÖZGÜR ÖZEL ÜÇ AYAKLI BİR RAKİBE KARŞI MÜCADELE EDİYOR’

​CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiyi içine düşürüldüğü girdaptan kurtarmak için üç yıldır olağanüstü bir emek harcadığını ifade eden Uyar, Özel'in şu an hem dışarıdaki güçlerle hem de kendi partilileriyle karşı karşıya bırakıldığına dikkat çekti.

​Özgür Özel'in karşısındaki yapıyı "üç ayaklı bir rakip" olarak tanımlayan Cafer Uyar, bu bileşenleri şöyle sıraladı: İktidar, taraflı yargı, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi.

​Uyar, bu şer odaklarına algı operasyonlarını yürüten "kadrolu medya" unsurlarının da eşlik ettiğini belirterek, demokrasiye inanan bir vatandaş olarak yaşanan haksızlıklara karşı sessiz kalamayacağını ifade etti.