​MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya siyasetine damga vurmaya devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana dur durak bilmeden çalışan Sünbül; düğün, cenaze, taziye ve açılış programlarında halkın acısını ve mutluluğunu paylaşarak gönülleri fethediyor. Bugüne kadar bine yakın çiftin mutlu gününe ortak olan Başkan Sünbül, samimi ve vizyoner siyaset anlayışıyla partiye olan ilgiyi de zirveye çıkardı.

​HALKIN İÇİNDEN HİÇ KOPMADI

​Pazar esnafından üreticiye, kırsal mahallelerden merkez caddelerine kadar Alanya’nın her noktasında adeta bir sevgi köprüsü kuran Mustafa Sünbül, siyasetin ancak milletle iç içe yapıldığında anlam kazanacağını belirtti. Milliyetçiliğin temelinin milleti sevmekten geçtiğini vurgulayan Sünbül, vatandaşların dertlerine, sıkıntılarına ve sevinçlerine her zaman ortak olacaklarının altını çizdi.

​ÜYE SAYISI İKİYE KATLANDI

​Sahadaki aktif çalışmasını teşkilatlanma başarısıyla da taçlandıran Başkan Sünbül, Alanya’da MHP’nin üye sayısını kısa sürede ikiye katlamayı başardı. Türkiye’nin geleceği için güçlü ve söz sahibi bir Milliyetçi Hareket Partisi’ne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade eden Sünbül, partiye olan katılımın çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

​SİYASET VE İŞ DÜNYASI MHP’DE BULUŞUYOR

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın gücüne güç katan yeni katılımlar da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Alanya’nın tanınan ve sevilen iş insanları Mustafa Sürekçi ve Abdul Kadir Sönmez, İlçe Başkanlığı binasını ziyaret ederek MHP saflarına katıldı. Yeni üyelerin rozetlerini bizzat takan Başkan Sünbül, bu katılımlarla birlikte Alanya’da MHP teşkilatının her geçen gün daha da büyüdüğünü ve güçlendiğini açıkladı.

​‘KAPIMIZ VATANSEVER HERKESE AÇIK’

​Milliyetçi Hareket Partisi’nin dünya görüşünün vatanseverlik ve ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Mustafa Sünbül, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu kutsal değerlere sahip çıkan, ülkesini ve milletini seven her bir vatandaşımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Alanya için, ülkemiz için çalışmalarımız hiçbir şekilde hız kesmeden, ilk günkü aşkla devam edecektir."