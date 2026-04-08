8 Nisan Çarşamba günü futbol takvimi dolu. Süper Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne kadar kritik karşılaşmalar bugün ekranlarda olacak. Göztepe - Galatasaray ve Barcelona - Atletico Madrid maçları öne çıkıyor.

Futbolseverler için 8 Nisan 2026 maç programı oldukça yoğun. Günün erken saatlerinde Asya sahnesiyle başlayan tempo, akşam saatlerinde Trendyol Süper Lig ve gece UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ile zirve yapıyor.

Özellikle Göztepe - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve Barcelona - Atletico Madrid canlı yayın bilgisi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI (8 NİSAN ÇARŞAMBA)

13:00 – Gamba Osaka - Bangkok United (AFC Şampiyonlar Ligi)

14:00 – İnegölspor - Elazığspor (TFF 2. Lig)

14:30 – Serik Belediyespor - Vanspor (Trendyol 1. Lig)

15:00 – Sincan Belediyespor - Batman Petrol (TFF 2. Lig)

15:00 – İskenderunspor - 24 Erzincanspor (TFF 2. Lig)

16:30 – Özbekistan - Fas (UEFA Kadınlar U18 Dostluk Kupası)

17:00 – Iğdırspor - Keçiörengücü (Trendyol 1. Lig)

17:00 – Kosta Rika - Norveç (UEFA Kadınlar U18 Dostluk Kupası)

20:00 – Ümraniyespor - Sakaryaspor (Trendyol 1. Lig)

20:00 – Göztepe - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

21:00 – Al Hilal - Al Kholood (Suudi Arabistan Pro Lig)

22:00 – Barcelona - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

22:00 – PSG - Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi)

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Akşam saatlerinde futbol heyecanı zirveye çıkıyor. Göztepe - Galatasaray maçı, Süper Lig’de puan dengesi açısından kritik öneme sahip.

Gece ise Avrupa sahnesinde iki dev karşılaşma var: Barcelona - Atletico Madrid ve PSG - Liverpool. Bu maçlar, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde tur bileti için belirleyici olacak.

Bir yandan da alt liglerde ve uluslararası turnuvalarda onlarca karşılaşma oynanıyor. Gün boyu ekran başında kalmak isteyenler için yoğun bir program…

Aslında günün en kritik sorusu şu: Hepsini izlemek mümkün mü?

Akşam 20:00’den sonra ekranlar arasında gidip gelen çok olacak. Özellikle Galatasaray taraftarı bir yandan lig maçını takip ederken, diğer yandan Avrupa’daki dev eşleşmelere göz atacak gibi…

Bir de şu var…

22:00’de aynı anda başlayan iki Şampiyonlar Ligi maçı, izleyiciyi ciddi bir tercih yapmak zorunda bırakacak.