Alanya’da korsan taşımacılığa yönelik denetimlerde çok sayıda araç trafikten men edildi. Sürücülere ağır cezalar kesilirken, yolcular da yaptırımlardan nasibini aldı.

Alanya’da korsan taşımacılık denetimi bu kez daha sert geçti. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda, izinsiz yolcu taşıdığı belirlenen sürücüler tek tek tespit edildi. Özellikle TAG sistemi üzerinden yapılan korsan taşımacılığın hedef alındığı denetimlerde ciddi yaptırımlar uygulandı.

ARAÇLAR BAĞLANDI, EHLİYETLERE EL KONULDU

Denetimlerde yakalanan sürücülere yaklaşık 100 bin TL idari para cezası kesildi. Bununla birlikte sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konuldu, araçlar ise 60 gün trafikten men edildi.

Bir sürücü “Ben kısa mesafe götürüyordum sadece…” dedi ama sistem affetmedi. Kurallar net.

YOLCUYA DA CEZA VAR

Sadece sürücüler değil, korsan taşımacılığı tercih eden yolcular da cezadan kaçamadı. Denetimlerde, hizmet alan yolculara 3 bin 870 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yani mesele sadece sürücü değil. Binen de sorumlu artık.

“YENİ DÖNEM BAŞLADI”

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, denetimlerin artarak süreceğini söyledi. Akkaya, korsan taşımacılığın hem esnafı zor durumda bıraktığını hem de güvenlik riski oluşturduğunu belirtti.

“Alanya’da korsan taşımacılığa kesinlikle geçit vermeyeceğiz” dedi. Net konuştu.

Bir süredir özellikle yaz sezonu yaklaşırken bu işin arttığı konuşuluyordu. Şimdi biraz frene basılır mı… bilinmez.

DENETİMLER ARTACAK

Yetkililer, Alanya’da korsan TAG denetimlerinin önümüzdeki günlerde daha da sıklaşacağını açıkladı. Amaç, izinsiz taşımacılığı tamamen bitirmek.

Özellikle turizm sezonu öncesi yapılan bu hamle, hem sektörü hem de vatandaşları doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.