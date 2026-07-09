Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kentin kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan merhum mimar Nejat Üreğen'in adını taşıyan parkın açılışı gerçekleştirildi. Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, Kaleiçi bölgesinde yer alan parkın açılış törenine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, merhumun ailesi ve meslek odası temsilcileri katıldı.

KALEİÇİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ BİR İSİM?

Törende konuşan Başkan Ümit Uysal, Üreğen'in kentin kültürel mirasına sunduğu katkılara dikkat çekti. Kaleiçi'nin Avrupa ve Avrasya'nın en önemli yaşayan antik kentlerinden biri olduğunu belirten Uysal, gelecek kuşakların kültür mirasını koruma bilincini bu tür adımlarla hatırlayacağını ifade etti. Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Fatmagül Yalçınkaya ise kentin belleğinde yer edinen bir ismin Kaleiçi'nde yaşatılmasının mimarlık camiası adına büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

NEJAT ÜREĞEN KİMDİR VE HANGİ ÇALIŞMALARA İMZA ATTI?

1956 yılında doğan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Üreğen, 1984'ten itibaren Antalya, Burdur ve Hatay'da çeşitli projelere imza attı. Eski Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Bülent Baykal'ın verdiği bilgilere göre, Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı sürecinde aktif rol alan Üreğen, Valilik binası başta olmak üzere pek çok tarihi yapının restorasyonunda görev yaptı. Mimari restorasyon süreçlerinin özenle yürütülmesi, Kaleiçi'nin bugünkü turistik ve kültürel değerini korumasında kritik bir zemin oluşturdu.

AİLESİ AÇILIŞTA NELER HİSSETTİ?

Mimarın kızı Serçin Üreğen Aydoğan, törenin kendileri için sadece bir isim verme etkinliğinden ibaret olmadığını vurguladı. Babasının binaları restore etmenin ötesinde, geçmişi geleceğe bağlayan bir köprü kurduğunu belirten Aydoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Araştırmacı-yazar Emin Altıner'in de anılarını paylaştığı tören, 6 Haziran 2025'te vefat eden Nejat Üreğen adına hazırlanan büstün açılışıyla sona erdi.