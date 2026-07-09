Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda 2026/27 Trendyol Süper Lig sezonunun fikstür çekimini gerçekleştirdi. TFF yetkilileri ile kulüp başkanları ve yöneticilerinin katıldığı kura çekiminde yeni sezonun derbi takvimi de belli oldu.

İşte Süper Lig'de derbi haftaları

2026/27 sezonunda oynanacak derbilerin haftaları şu şekilde açıklandı:

4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

Fenerbahçe - Beşiktaş 6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

Trabzonspor - Galatasaray 8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Trabzonspor - Beşiktaş 9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe 13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş - Galatasaray 15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

İlk hafta maçları da açıklandı

Yeni sezonun ilk hafta programında açıklanan karşılaşmalar ise şöyle:

Beşiktaş - Eyüpspor

Kasımpaşa - Trabzonspor

Başakşehir - Kocaelispor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Diğer karşılaşmaların da fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

Otyakmaz: "Adaletli bir fikstür hazırladık"

Fikstür çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, hazırlık sürecinde kulüplerin görüşlerinin alındığını belirterek, "Adaletli ve polemiğe izin vermeden iyi bir fikstür hazırladık. İnşallah bütün takımlar için hayırlı olur ve tartışmalardan uzak bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Besim Yalçın: "Fikstürü numaralar belirliyor"

TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ise fikstürün bilgisayar algoritmasıyla değil, kura sırasında çekilen numaralar doğrultusunda oluştuğunu belirtti. Yalçın, kamuoyunda fikstürün önceden belirlendiğine yönelik algının doğru olmadığını vurgulayarak, Avrupa'da uygulanan sistemle aynı yöntemin kullanıldığını söyledi.

Süper Lig ne zaman başlayacak?

2026/27 Trendyol Süper Lig sezonu, 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde devre arası 21 Aralık 2026 tarihinde başlayacak, ikinci yarı ise 15 Ocak 2027'de yeniden start alacak. Sezonun 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor.