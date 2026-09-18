Trakya Birlik tarafından açıklanan ton başına 37 bin liralık ayçiçeği alım fiyatı, tarım sektöründe tartışmaları beraberinde getirdi. Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz'ın aktardığına göre, hasat başında serbest piyasada 39-40 bin liraya kadar alıcı bulan ürünün fiyatının kurum tarafından daha düşük belirlenmesi çiftçiyi ekonomik olarak zorluyor.

Ürününü erken hasat döneminde tüccara satanlar yüksek fiyattan ödeme alırken, kuruma güvenip bekleyen üreticiler ton başına yaklaşık 2-3 bin lira kayıp yaşadı. Açıklanan bu rakamın, çiftçinin gelecek sezonki ekim kararlarını ve tarımsal yatırımlarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

BEKLENEN FİYAT NEDEN VERİLEMEDİ?

Çukobirlik'in başlangıçta 35 bin lira olarak duyurduğu alım fiyatını piyasa şartlarına göre 37 bin 500 liraya yükselttiği hatırlatıldı. Durmaz, Trakya Birlik yönetiminin Tarım ve Ticaret Bakanlıkları nezdinde üretici haklarını yeterince savunamadığını öne sürdü. Maliyetlerin her geçen gün arttığı bir dönemde, birliklerin daha güçlü bir ortak tutum sergilemesi gerektiği vurgulandı.

MALİYET VE VERİM DENGESİ NASIL BOZULDU?

Bölgesel iklim koşulları ayçiçeği rekoltesinde ciddi dalgalanmalara yol açıyor. Kuraklığın etkili olduğu arazilerde dekara düşen verim 120-130 kilograma kadar gerilerken, yeterli yağış alan bölgelerde bu oran 200-250 kilogram seviyelerine çıkabiliyor. Çiftçinin üretim maliyeti hesaplanırken genellikle tohum, mazot ve gübre gibi doğrudan girdiler dikkate alınıyor. Ancak tarla kiraları, finansman maliyetleri ve ailenin genel yaşam giderleri eklendiğinde 37 bin liralık ton fiyatının sürdürülebilir bir üretim tablosu sunmadığı belirtiliyor.

Ziraat odaları ve diğer üretici örgütlerinin, çiftçinin sorunlarını kamu kurumlarına taşımak için ortak bir çalışma yürütmesi talep ediliyor. Sektör temsilcileri, tüm girdi maliyetlerini kapsayan yeni destekleme modellerinin hayata geçirilmemesi durumunda, üreticinin maliyeti düşürmek için eksik işlem yapacağını ve bunun da rekolte kaybına yol açacağını ifade ediyor.