A Milli Futbol Takımı'nın önümüzdeki maçlar için hazırlanan aday kadrosu resmi olarak duyuruldu. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede, kaleci, savunma, orta saha ve hücum hatlarında görev alacak isimler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte dört futbolcu ilk kez milli heyecan yaşayacak. Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı, kariyerlerinde ilk defa A Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.

MONTELLA HANGİ BÖLGELERİ GÜÇLENDİRDİ?

Açıklanan kadro listesi incelendiğinde, yeni isimlerin sahanın farklı bölgelerine dağıldığı görülüyor. İlk kez davet alan oyunculardan Adil Demirbağ savunma hattına, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal orta sahaya, İlhan Fakılı ise forvet rotasyonuna dahil edilerek takımın genel iskeletine taze kan sağlandı.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kalede Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır ve Okan Kocuk görev bekleyecek. Savunma rotasyonunda Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin ve Zeki Çelik bulunuyor.

Orta alanda Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Salih Özcan takıma yön verecek. Forvet hattında ise Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün gol yollarında görev alacak.