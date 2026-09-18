Kemer Belediyesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, ilçede bu yıl 7-10

Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ve Dünya Şampiyonası'nın 7. ayak mücadelesi için hazırlıklar sürüyor. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, organizasyon öncesi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Kemer Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen uluslararası organizasyona, 40 farklı ülkeden yaklaşık 350 sporcunun katılım sağlaması bekleniyor. Yarışlar; plaj, orman ve dağ olmak üzere üç zorlu etaptan oluşacak. Sporcular, deniz seviyesinden başlayarak 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için fiziksel ve zihinsel sınırlarını zorlayacak.

ZİRVE MÜCADELESİ CANLI YAYINLANACAK

Etkinlik takvimine göre, organizasyonun tanıtımı amacıyla 7 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Ayışığı Koyu'nda bir basın toplantısı düzenlenecek. Yarışın ilk gününde gerçekleştirilecek olan ve sporcuların yüksek hız ile mücadele gücünü sergileyeceği plaj etabı, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SPOR TURİZMİ BÖLGE EKONOMİSİNE NASIL KATKI SAĞLIYOR?

Uluslararası düzeydeki bu tür spor organizasyonları, düzenlendiği bölgenin tanıtımına ve turizm gelirlerine doğrudan etki ediyor. Kemer'de gerçekleşecek şampiyonanın, sezon sonuna doğru ilçedeki konaklama ve esnaf faaliyetlerine hareketlilik getirmesi öngörülüyor. Başkan Topaloğlu da ziyarette yaptığı değerlendirmede, milyonlarca kişinin takip ettiği yarışların spor turizmi açısından Kemer'in uluslararası arenadaki marka değerini artırdığını vurguladı.