Alanya’da geçmiş dönemde belde belediye başkanlığı yapan isimler, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu öncülüğünde Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret, ilçenin yerel yönetim geçmişine dair önemli isimleri bir araya getirdi.

ESKİ BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Ziyarete, geçmişte Türkler Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Hayri Çavuşoğlu’nun yanı sıra; Demirtaş Belediye Başkanı Mustafa Karagöz, Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir, Payallar Belediye Başkanı Abdullah Öztürk, Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, İncekum Belediye Başkanı Fahri Baysal, Güzelbağ Belediye Başkanı Mahmut Kaplan ve Emişbeleni Belediye Başkanı Nurettin Uludağ katıldı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YEREL YÖNETİM BULUŞMASI

Büyükşehir Yasası ile belediye statüsü sona eren ve mahalleye dönüşen beldelerde görev yapmış başkanların bir araya gelmesi, Alanya’nın yerel yönetim hafızası açısından dikkat çekti.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Şakir Öner Öztürk, ilçeye uzun yıllar hizmet etmiş belediye başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Bu tür buluşmaların, Alanya’da geçmiş dönem tecrübelerinin paylaşılması ve yerel dayanışmanın güçlenmesi açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.