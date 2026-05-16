​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, büyük bir buluşmaya imza atmaya hazırlanıyor. İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu liderliğindeki yönetim, partinin Alanya’daki varlığını ve teşkilatlanma çalışmalarını daha da güçlendirmek adına kongre kararı aldı.

​MİLLİ DURUŞ VE KARARLI SİYASET VURGUSU

​Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik, sosyal ve güvenlik krizlerine dikkat çeken Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, bu sorunların çözümünün ancak milli bir duruş ve kararlı bir siyasetle mümkün olacağını belirtti. Yapılan açıklamada, Alanya genelinde teşkilatlanma çalışmalarının hız kesmeden büyüyeceği ve bu kongrenin birlik, beraberlik ile mücadele azmini perçinleyecek önemli bir milat olacağı ifade edildi.

​TOPLUMSAL TEHDİTLER VE YOL HARİTASI MASADA

​Kongre kapsamında yalnızca parti içi seçimler yapılmayacak, aynı zamanda Alanya’yı ve ülkeyi yakından ilgilendiren kritik başlıklar da masaya yatırılacak. Zafer Partisi’nin Alanya'nın yerel sorunları başta olmak üzere; gençlerin geleceği, ekonomik sıkıntılar, düzensiz göç, uyuşturucu ve sanal kumar gibi toplumsal huzuru tehdit eden unsurlarla mücadele planı ve gelecek yol haritası kamuoyuyla paylaşılacak.

​​İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, tüm Alanya halkını, partiye gönül vermiş dava arkadaşlarını ve basın mensuplarını bu önemli buluşmaya davet etti.

Kongreye dair detaylar ise şöyle paylaşıldı:

​Tarih: 17 Mayıs 2026 Pazar

​Saat: 11.00

​Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu.