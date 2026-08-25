Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ağustos ayı meclis toplantısında, kiralık araç sektörünü yakından ilgilendiren yeni yasal düzenlemeler gündeme taşındı.

ATSO

Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın açıklamasına göre, Ticaret Bakanlığı tarafından 2026 yılında yayımlanan ve 1 Ocak 2027 itibarıyla tam olarak uygulanmaya başlanacak Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik, sektörde yetki belgesi sistemini zorunlu kılıyor. Hacısüleyman, yetki belgesi uygulamasını olumlu bir adım olarak değerlendirse de, sorumluluk paylaşımı konusundaki çelişkilere dikkat çekti.

Yeni yönetmelikte araç kiralama şirketlerinin sürücü hatalarından sorumlu tutulmasının adil olmadığını savunan Hacısüleyman, kiralık araçların sürücü ihlalleri nedeniyle bağlanabildiğini hatırlattı. Kiralama işleminin hukuki olarak geçici bir kullanım devri olduğunu belirten ATSO

Başkanı, konuyu konut kiralaması üzerinden örneklendirerek, bir yıllık kiraya verilen evde kiracının işlediği suçtan ev sahibinin sorumlu tutulamayacağını vurguladı.

KUSUR KİMDEYSE CEZA ONA KESİLMELİ

Trafik kurallarına uyma yükümlülüğünün tamamen aracı kullanan kişiye ait olduğunu ifade eden Hacısüleyman, yaptırımların da doğrudan ihlali gerçekleştiren sürücüye uygulanması gerektiğini aktardı. Kurallara riayet etmeyen sürücülerin neden olduğu idari yaptırımların şirketlere yansımasının, ticari faaliyetleri olumsuz etkilediği belirtildi. Düzenlemenin sektörde standartları yükseltme hedefini desteklediklerini belirten Hacısüleyman, tüketici hakları korunurken işletmelerin de haksız cezalardan muaf tutulacağı adil bir sistem kurulmasını talep etti.

İŞLETEN SIFATI NE ANLAMA GELİYOR?

Mevcut trafik ve borçlar mevzuatında 'işleten' sıfatı, aracın mülkiyetine sahip olan veya aracı kendi adına tescil ettiren kurumu tanımlıyor ve olası zararlarda sürücüyle birlikte müşterek hukuki sorumluluk doğuruyor. Yeni yönetmelikte de bu sıfatın kiralama şirketleri üzerinde bırakılması, aracı fiilen kullanan kişinin kusurundan dolayı mülk sahibinin cezalandırılması sonucunu yaratıyor. Sektör temsilcileri, kiralama sözleşmesi süresince işleten sorumluluğunun hukuki olarak aracı kiralayana devredilmesini öngören bir altyapı talep ediyor.

Turizm hareketliliği ve havalimanı transferleri nedeniyle araç kiralama hacminin en yüksek olduğu illerin başında gelen Antalya'da, yönetmeliğin olası yansımaları sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. İlgili kurumlardan, yönetmelik tam olarak yürürlüğe girmeden önce sektörün çekincelerini giderecek ek düzenlemeler bekleniyor.