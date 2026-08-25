Antalya'nın merkez ilçelerinden Konyaaltı'nda giderek derinleşen barınma krizi, dar gelirli vatandaşları göçe zorluyor.

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Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Betül Kesekler tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yüksek kira artışları memur, işçi, emekli ve öğrencilerin ilçede yaşamasını sürdürülemez hale getirdi.

Kesekler, Konyaaltı'nın kentin en hızlı gelişen bölgelerinden biri olmasına rağmen, bu büyümenin vatandaşın barınma hakkına olumlu yansımadığını vurguladı. Yüksek yaşam maliyetlerinin özellikle asgari ücretliler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirten Kesekler, yıllardır aynı mahallede yaşayan bölge halkının daha uygun fiyatlı alternatifler bulabilmek için zorunlu olarak başka ilçelere yöneldiğini aktardı.

GÖSTERGELER BİNALAR DEĞİL İNSAN OLMALI

Barınmanın temel bir hak olduğunun altını çizen Kesekler, konut krizine sadece serbest piyasa koşulları üzerinden yaklaşılamayacağını ifade etti. Bir ilçenin gelişmişlik seviyesinin yalnızca inşa edilen yeni binalar veya artan emlak değerleriyle ölçülemeyeceğini belirten Kesekler, "Konyaaltı’da öğretmen, memur, emekli, işçi ve öğrenci kendi bütçesine uygun bir ev bulamıyorsa burada ciddi bir sorun var demektir" değerlendirmesinde bulundu.

YEREL YÖNETİMLER NASIL BİR ÇÖZÜM ÜRETMELİ?

Akdeniz sahil şeridindeki genel nüfus hareketliliği ve gayrimenkul talebi, Konyaaltı gibi merkez ilçelerde sosyal konut ihtiyacını her geçen gün daha belirgin hale getiriyor. Bu arka planla birlikte sorunun çözümü için çağrıda bulunan Kesekler, yerel yönetimlerin ve ilgili devlet kurumlarının uzun vadeli sosyal politikalar için acilen ortak bir eylem planı hazırlaması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların kendi ilçelerinde yaşamaya devam edebilmesi adına planlı kentleşme adımlarının atılması gerektiğini söyleyen Kesekler, dar gelirlileri koruyacak politikaların hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu ve parti olarak bu sorunu gündemde tutmaya devam edeceklerini duyurdu.